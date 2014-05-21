《焦点》在华药企提心吊胆 葛兰素史克案或许只是个开头

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月18日(记者 Adam Jourdan/John Ruwitch) - 据中国行业消息人士称，中国对英国制药商葛兰素史克 高管的行贿指控，可能在制药业才只是个开头。

中国警方近日称，历经10个多月的侦办，葛兰素史克中国公司涉嫌行贿案已侦查终结，前中国公司总经理马克锐及其两名中国同事，被指控涉嫌对非国家工作人员行贿、单位行贿及对单位行贿。

但对中国制药业来说，葛兰素史克案也许才是个开头。据艾美仕市场研究公司(IMS Health)估测，三年内中国将成为全球第二大医药市场，仅次于美国。

药企高管、销售人员、律师和合规专家表示，中国加大对药企和其他保健公司的整顿，任何公司若成为持续贪腐打击行动的目标，在华发展将受阻。

一家全球大型制药公司中国分公司的销售代表称：“针对葛兰素史克的调查可能接近尾声，但这种针对制药业的调查正成为常态。”由于话题敏感，他要求不透露姓名以及公司的名称。

风险咨询师和律师表示，经过去年对外国药企的一系列调查后，发改委、地方工商部门以及卫计委等政府机构，经常出其不意地对外资保健企业进行抽查。

有律师估计，有超过半数在华运营的药企面临大小各异的调查，其中包括大型跨国公司，也包括中国国企等。

调查可能产生重大冲击。

去年第三季，葛兰素史克在华营收骤降61%，今年第一季仍同比下滑20%。中国官方媒体周五称，葛兰素史克在中国市场可能遭遇了难以挽回的损失。

法律消息人士和一名直接了解葛兰素史克调查案的消息人士称，中国当局还可能试图起诉葛兰素史克公司，这可能危及该公司在中国的经营许可。

葛兰素史克声明中表示，希望问题能得到解决，能继续为中国人民的健康和幸福作出重要贡献。

**频繁检查**

中国工商部门和公安部门频繁造访外资药企。

FTI咨询公司上海董事总经理Bob Youill说：“我们从客户处得知，各政府部门的检查次数增多，且这种检查现在变得更有针对性了。”

中国当局试图查找药企违反反腐法规或蓄意虚抬药价的证据。

去年，政府机构造访了诺华 、阿斯利康 、赛诺菲 、礼来 以及拜耳 等许多大型跨国药企，这还只是针对该行业全面调查的一部分。

拜耳表示，该公司与监管当局的接触在正常范围内。强生 发言人Ernie Knewitz称，没听说在中国有什么新情况。

美国药企默克 发言人Steven Cragle通过电子邮件表示，默克在中国分公司已收到、可能还会继续收到各政府部门对于其经营情况的询问。

辉瑞 称，公司定期与中国政府和监管机构沟通，讨论包括患者接触、监管和合规事务以及防伪措施等问题。

罗氏 表示，中国当局未就腐败问题接触或调查该公司。诺华发言人则称，没听说中国政府部门就腐败问题接触该公司。

阿斯利康、赛诺菲和礼来未立即置评。

律师和咨询专家称，短期内应该不会再有像葛兰素史克这样的大案，但此案就像是打开了闸门，可能在医药行业会有许多规模较小的贪腐调查。

上海元达律师事务所合伙人黄仲兰称，工商和公安部门频繁造访药企。

他表示，客户要求他们提供培训，主要是关于如何应对黎明突查、公司有人被拘捕了怎么办以及个人应如何回复警方调查等。

业界人士和律师称，企业也因此致力于改善内部合规制度和培训。

一家美国大型药企在中国的销售代表说：“我们公司的合规制度向来严格，但最近规定更详细了，有了更多包罗万象的规则，也进行了很多的内部调查。”

中外药企面临的问题在于，中国医疗系统向来贪腐问题严重是共识，而贿赂常常是医药代表与医生打交道的润滑剂。

律师和业界人士称，没有了这些贿赂，许多公司就失去了竞争力。

一名直接了解葛兰素史克调查案的消息人士说：“这整个行业的监管会越来越严格。”（完）