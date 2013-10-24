葛兰素史克三季度在华药物销售暴跌61%

路透伦敦10月23日（记者 Ben Hirschler） - 葛兰素史克(GSK.L)三季度在华药物销售额大幅下降61%，行贿丑闻损及该公司产品营销，并令竞争对手渔翁得利。

葛兰素史克首席执行官Andrew Witty表示，公司在华药物销售受到的冲击最严重，其中包括治疗肺部疾病的畅销药舒利迭，阿斯利康(AZN.L)旗下的信必可都保是其替代产品。

德意志银行分析师称，葛兰素史克在华销售降幅惊人，超出了投资者的预期。Witty对记者表示，说业务何时能够恢复还为时尚早。

葛兰素史克还可能面临巨额罚款。不过Witty认为现有的法律准备金数量足够，并强调不会退出中国。

“我们全身心投入中国市场。中国对葛兰素史克非常重要。中国是未来非常重要的一个国家。”Witty周三在电话会议上对记者说道。

三季度葛兰素史克的全球销售持平于65.1亿英镑（106亿美元），每股获利为28.9便士，同比增长10%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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