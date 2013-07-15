中国调查葛兰素史克，凸显国际药厂新兴市场业务承压

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦/香港7月12日 - 新兴市场国家整治药价高企和企业的不当行为，令国际制药厂商遭受抨击，同时也危及其享有的较本土企业的溢价。

中国对60家制药企业的定价机制的调查，以及对葛兰素史克 的指控即是最新案例。中国指控葛兰素史克大量使用贿赂手段，实现提高销量和药价的目的。

一些重点药物在欧美的专利到期之际，上述趋势让新兴市场作为西方制药商主要增长动力的角色蒙上了一层阴影。

中国的行动并非个案。印度与西方药企的关系也在急剧恶化，此前该国否决了多个药物专利申请，且今年又出台了一项新政策，将很多药品的价格与该种药物的均价挂钩。

巴西也在加大对药价的控制，并大力支持本土制药商的发展，而包括土耳其等在内的其他快速增长的经济体也已经大幅调低了药价。

普华永道分管全球医药行业的西蒙·弗伦德（Simon Friend）表示：“现在对西方药企的挤压似乎越发严重。这不一定在所有国家都是同样情况，但都以某种形式涉及政治层面。”

这种转变或许会放缓西方药企在新兴市场的发展，但不太可能使其偏离轨道，葛兰素史克和赛诺菲安万特 等药企在新兴市场的营收已经占其总营收的四分之一到三分之一，随着糖尿病和心脏病等疾病导致中产阶级病患对相关药物需求的增加，这一营收比例很可能会继续增加。

但也有人对当前这种销售策略的可持续性提出质疑。

大型药企在西方的重点正在转向更专门领域的药物，与西方市场不同的是，大药企在新兴市场的业务则聚焦基层医疗，这些药企通常会将老药品重新包装，并冠之以品牌仿制药。

这些非专利药物比本土药厂生产的药物享有大幅溢价，因西方制药商的鼎鼎大名被视为品质保证。

这是在中国等国家日益成为一个冲突爆点，这些国家面临巨额医疗保健开支，因此急于削减药价，同时寻求为大众提供成本效益更高的医疗保健。

这一问题不仅限于制药领域，在中国政府发起对乳品业的调查后，雀巢 和达能 都下调了婴幼儿配方奶粉价格。

但不断膨胀的医保需求将制药行业推上了风口浪尖。（完）