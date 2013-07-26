丑闻缠身 葛兰素史克中国换帅

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透伦敦7月25日 - 英国制药巨头葛兰素史克（GSK）(GSK.L)已任命欧洲高级副总裁Herve Gisserot出任中国区总经理，原中国区总经理马克锐（Mark Reilly）仍将担任葛兰素史克高级管理职务。葛兰素史克中国公司目前因涉嫌贿赂丑闻而接受调查。
马克锐目前在英国，他将继续负责配合中国政府的调查。但葛兰素史克发言人不愿透露马克锐是否会返回中国。
发言人称：“据我们了解的情况，马克锐未被指控有任何不当行为。”
Gisserot将在未来数周逐步进入新角色，他的首要任务是确保葛兰素史克中国业务保持平稳。
公司发言人补充道，据信对葛兰素史克中国财务总监尼切尔普特（Steve Nechelput）的旅行禁令已解除，将继续担任中国财务总监。
中国警方已拘留葛兰素史克四名中国高管，葛兰素史克被控向旅行社等机构转移30亿元人民币，以便向医生和官员行贿。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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