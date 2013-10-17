葛兰素史克前中国高管返回中国协助调查--消息

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透伦敦10月16日（记者 Ben Hirschler） - 葛兰素史克(GSK.L)前中国区总经理马克锐（Mark Reilly）目前正在中国协助调查。
一位熟悉情况的消息人士称，马克锐被要求在调查期间要留在中国，他本人也愿意这么做。
葛兰素史克及英国驻华大使馆周三称，马克锐未被中国当局拘留。英国驻华大使馆发言人称，使馆与马克锐定期接触，并向他提供领事帮助。
中国警方指控葛兰素史克向旅行社等机构转移30亿元人民币，以便向医生和官员行贿。之后，葛兰素史克中国公司换帅，马克锐不再担任中国区总经理职务。
“马克锐正在密切配合中国当局进行全面调查，他自愿返回中国协助他们，”葛兰素史克的一位发言人称。
“几周前，他与长沙有关部门会面，向他们提供了信息和协助，他没有被拘留。若有必要，马克锐将继续留在中国协助进一步调查。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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