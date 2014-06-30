（修正）葛兰素史克丑闻再起波澜 公司证实马克锐性爱视频存在

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
（修正标题和第一段措辞）
路透伦敦6月29日 - 葛兰素史克(GSK.L)周日证实，存在关于其前中国业务负责人马克锐（Mark Reilly）的性爱视频。据《星期日泰晤士报》报道，该视频开启了针对该公司行贿的调查。
《星期日泰晤士报》报导称，该视频是在马克锐不知情或未经其同意的情况下在其上海公寓拍摄的，视频的主角是马克锐及其中国女友。
目前尚不清楚这段视频的拍摄者是谁以及有何动机。该报报导称，这段视频在2013年3月被通过电邮发给葛兰素史克的高层。
葛兰素史克发言人证实存在这样的视频，但未对视频与公司涉嫌的行贿丑闻有何关系发表评论。
2013年7月，葛兰素史克在中国被指控通过旅行社等机构转移资金30亿元人民币，以此向医生和官员行贿。
路透无法独立查证该视频与行贿案之间的关联。
路透一直联系不到马克锐置评，他的律师则拒绝向媒体谈论此事。目前不清楚马克锐身在何地。
葛兰素史克周日称，公司还在继续全力配合中国当局的相关调查。
“与我们中国业务相关的问题非常困难且复杂，”该公司在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。