英国个股：葛兰素史克中国区财务长Steve Nechelput已被中国当局禁止离境

根据英国2011年生效的反贿赂法，葛兰素史克在英国也可能面临起诉。

华尔街日报引述知情人士报导，英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office/SFO)在审查葛兰素史克在中国面临的贿赂指控。SFO发言人拒绝证实或者否认该报导。

中国公安部经济犯罪侦查局副局长高峰周一表示，其他跨国药企在中国也有类似于葛兰素史克的资金往来活动。

他未点明其他外企的名称。

以下跨国药企被问及时，均表示中国当局未就类似贿赂指控联系他们。这些药企包括：诺华制药 、罗氏 、雅培 、礼来(Eli Lilly) 、拜耳 、诺和诺德 、武田药品工业 、安斯泰来制药 、AbbVie 、默克 、强生 和辉瑞 。

对于大型药企来说，中国市场愈发重要。这些药企依赖新兴市场的增长，来抵消西方国家销售的下滑，很多之前的畅销药在西方国家的专利已经到期。

追踪制药行业趋势的IMS Health预计，到2016年中国将超越日本，成为仅次于美国的全球第二大药品市场。(完)