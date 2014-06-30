修正-葛兰素史克丑闻再起波澜 公司证实马克锐性爱视频存在

(本文由路透中文网编译提供) (修正标题和内文第一段措辞)

路透伦敦6月29日 - 葛兰素史克 周日证实，存在关于其前中国业务负责人马克锐（Mark Reilly）的性爱视频。据《星期日泰晤士报》报道，该视频开启了针对该公司行贿的调查。

《星期日泰晤士报》报道称，该视频是在马克锐不知情或未经其同意的情况下在其上海公寓拍摄的，视频的主角是马克锐及其中国女友。

目前尚不清楚这段视频的拍摄者是谁以及有何动机。该报报道称，这段视频在2013年3月被通过电邮发给葛兰素史克的高层。

葛兰素史克发言人证实存在这样的视频，但未对视频与公司涉嫌的行贿丑闻有何关系发表评论。

2013年7月，葛兰素史克在中国被指控通过旅行社等机构转移资金30亿元人民币，以此向医生和官员行贿。

路透无法独立查证该视频与行贿案之间的关联。

路透一直联系不到马克锐置评，他的律师则拒绝向媒体谈论此事。目前不清楚马克锐身在何地。

葛兰素史克周日称，公司还在继续全力配合中国当局的相关调查。