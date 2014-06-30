修正-葛兰素史克丑闻再起波澜 公司证实马克锐性爱视频存在

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供) (修正标题和内文第一段措辞)
路透伦敦6月29日 - 葛兰素史克 周日证实，存在关于其前中国业务负责人马克锐（Mark Reilly）的性爱视频。据《星期日泰晤士报》报道，该视频开启了针对该公司行贿的调查。
《星期日泰晤士报》报道称，该视频是在马克锐不知情或未经其同意的情况下在其上海公寓拍摄的，视频的主角是马克锐及其中国女友。
目前尚不清楚这段视频的拍摄者是谁以及有何动机。该报报道称，这段视频在2013年3月被通过电邮发给葛兰素史克的高层。
葛兰素史克发言人证实存在这样的视频，但未对视频与公司涉嫌的行贿丑闻有何关系发表评论。
2013年7月，葛兰素史克在中国被指控通过旅行社等机构转移资金30亿元人民币，以此向医生和官员行贿。
路透无法独立查证该视频与行贿案之间的关联。
路透一直联系不到马克锐置评，他的律师则拒绝向媒体谈论此事。目前不清楚马克锐身在何地。
葛兰素史克周日称，公司还在继续全力配合中国当局的相关调查。
“与我们中国业务相关的问题非常困难且复杂，”该公司在声明中称。（完）
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200