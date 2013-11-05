消息人士称葛兰素史克中国高管或被指控 公司或可幸免指控

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
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路透上海11月4日（记者 Adam Jourdan） -法律界和行业消息人士称，围绕中国警方针对葛兰素史克涉嫌大规模行贿的调查，面临指控的可能是该公司一些中国高管，而不是该公司本身。
若葛兰素史克公司面临指控，对该公司造成的后果就会严重得多，因为那样可能意味着巨额罚款，甚至在中国的业务也可能受到严重冲击。
消息人士还透露，警方不大可能对葛兰素史克中国公司业务前负责人--英国人马克锐(Mark Reilly)提起刑事指控。
今年7月，警方指控葛兰素史克向旅行社转移了高达30亿元人民币的资金，以便向医生和官员行贿，提振其销售。此后马克锐自愿协助调查。
警方发起调查后，各医院工作人员对葛兰素史克销售人员避之唯恐不及，今年第三季葛兰素史克在华销售额急剧减少61%。
一消息人士表示，警方对葛兰素史克行贿案的调查可能在11月底或12月结束。
消息人士称，很难预计中国当局最后会如何处理此案，但从法律角度看，最大的可能是指控葛兰素史克的中国高管。
一名了解调查情况的消息人士称，中国公安部曾试图查明葛兰素史克作为一个法律实体与行贿问题的关联，但可能无法证明公司层面卷入此案。
他说：“可能会有大额罚款，但不大可能将葛兰素史克逐出中国。”
记者联系公安部置评，但未得到回复。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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