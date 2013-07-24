外企在华贿赂调查升级 一名美国人被拘留

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月23日 - 中国政府扩大对跨国企业及相关员工行贿问题的调查，有一名美国公民因涉及制药行业相关丑闻被拘留。

中国警方还对英国制药企业阿斯利康（AstraZeneca） 两名在上海的中国雇员进行讯问，此前该公司一位当地销售代表已被带走接受讯问。

中国国家卫生计生委通报称，广东某医院39名医务人员收受药品回扣，有关部门已对相关责任人作出严肃处理。

这位姓名不详的美国公民是中国这一轮调查风波中首位被拘留的美国公民，也是葛兰素史克 贿赂丑闻曝光后第二名被拘留的外籍人士。该公司一名英籍风险顾问上周被拘留。

葛兰素史克是英国最大的制药企业，该公司被指控借助旅行社等渠道向医生和政府官员行贿，行贿规模高达30亿美元。

“我们已经知道有一名美国公民在上海被拘留。我们已与此人取得联系，并且正在提供所有适当的领事援助，”美国驻华大使馆发言人Nolan Barkhouse周二说。

该发言人拒绝透露这名美国公民与哪家公司有关联。（完）