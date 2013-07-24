外企在华贿赂调查升级 一名美国人被拘留

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月23日 - 中国政府扩大对跨国企业及相关员工行贿问题的调查，有一名美国公民因涉及制药行业相关丑闻被拘留。
中国警方还对英国制药企业阿斯利康（AstraZeneca） 两名在上海的中国雇员进行讯问，此前该公司一位当地销售代表已被带走接受讯问。
中国国家卫生计生委通报称，广东某医院39名医务人员收受药品回扣，有关部门已对相关责任人作出严肃处理。
这位姓名不详的美国公民是中国这一轮调查风波中首位被拘留的美国公民，也是葛兰素史克 贿赂丑闻曝光后第二名被拘留的外籍人士。该公司一名英籍风险顾问上周被拘留。
葛兰素史克是英国最大的制药企业，该公司被指控借助旅行社等渠道向医生和政府官员行贿，行贿规模高达30亿美元。
“我们已经知道有一名美国公民在上海被拘留。我们已与此人取得联系，并且正在提供所有适当的领事援助，”美国驻华大使馆发言人Nolan Barkhouse周二说。
该发言人拒绝透露这名美国公民与哪家公司有关联。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。