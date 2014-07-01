葛兰素史克曾委托中慧公司调查马克锐性爱视频

路透上海/伦敦6月30日（记者 John Ruwitch/Adam Jourdan/Ben Hirschler） - 葛兰素史克(GSK.L)在华错综复杂的问题，包括其前中国区负责人马克锐（Mark Reilly）的性爱视频以及指控该公司行贿的匿名电子邮件等，成为一份为该公司准备的长篇报告草稿重点强调的内容。路透看到了这份报告。

该报告于2013年6月6日被提交至葛兰素史克。编制这份调查马克锐性爱视频及相关电邮源头报告的是上海的中慧公司（ChinaWhys）。后者接受了葛兰素史克的相关委托，但报告未就录制视频和发送邮件等行为的幕后者是谁作出结论。中慧公司的创办者是英国调查员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美籍华裔妻子虞英曾。

2013年7月10日，韩飞龙夫妇因涉嫌非法买卖个人信息被拘，随后又被逮捕，这通常意味着警方认为他们已掌握将此案提交审理的足够证据。

在韩飞龙夫妇被拘五天后，葛兰素史克在中国被指控通过旅行社等机构转移资金30亿元人民币，以此向医生和官员行贿。

葛兰素史克驻英国的一位发言人证实存在关于马克锐的性爱视频，但未对视频与公司涉嫌的行贿丑闻有何关系发表评论。该发言人还称，公司曾聘请中慧公司调查相关视频。

路透无法独立查证该视频与行贿案之间的关联。

英国《星期日泰晤士报》周日最先报导了马克锐性爱视频的存在。

中慧公司在2013年4月受雇调查葛兰素史克一位前雇员，后者被怀疑发送了附有马克锐性爱视频以及指控葛兰素史克存在行贿行为的匿名电邮。

路透联系不到马克锐置评，他的律师则拒绝向媒体谈论此事。接近马克锐的消息人士曾称，马克锐仍在上海，但未被拘。

韩飞龙和虞英曾未发表评论。一位了解两人案子的消息人士告诉路透，这两人的案子预计会在下月末审理。

上述报告称，2013年3月16日，有人匿名向包括葛兰素史克首席执行官Andrew Witty在内的该公司高管发送了一封电子邮件，指控该公司曾利用旅行社等合作方给医务人员提供回扣。该电子邮件还附有涉及马克锐的性爱视频。

报告称，该视频是在马克锐不知情或未经其同意的情况下在其上海公寓拍摄的，视频的主角是马克锐及其中国女友。不清楚这段视频的拍摄者是谁以及有何动机。

该报告还指出，总计至少有23封电子邮件被发送到包括中国国家工商总局在内的政府部门，指控葛兰素史克中国公司进行大范围的贿赂行为。

直接了解调查活动的消息人士此前曾告诉路透，对葛兰素史克的调查源于至少一名公司高层的举报行为。因这起事件的敏感性，该消息人士要求匿名。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。