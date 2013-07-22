葛兰素史克称其中国高管似有违法行为 阿斯利康亦遭调查（更新版）

路透伦敦/上海7月22日(记者 Ben Hirschler/Kazunori Takada) - 英国制药商葛兰素史克(GSK.L)周一表示，该公司在华企业某些高管的行为似乎已经超出工作流程，违反了中国法律，同时承诺将改进原有的中国业务模式，以降低成本让利于中国消费者。

中国当局正在就涉嫌贿赂、定价和质量控制等问题对多家跨国企业进行调查。

继葛兰素史克曝出涉嫌行贿丑闻后，英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)上海办公室也受到中国警方调查，成为最新一家遭到调查的外国药企。

阿斯利康一名发言人周一表示，中国警方上周五前往公司调查，并带走一名员工进行讯问。

葛兰素史克新兴市场总裁Abbas Hussain表示，该公司对违法员工采取零容忍政策。

他在声明中则表示，“葛兰素史克中国公司某些熟悉公司体系的高管的行为似乎已超出工作流程和控制，这违法了中国法律。”

葛兰素史克上周派Hussain来华解决这起危机事件。Hussain与中国公安部举行了会谈，并在会谈中承诺将评估葛兰素史克的商业模式。

他说：“运营模式改变节省下来的成本将以降价形式让利于中国消费者，确保我们的药物更容易负担。”

葛兰素史克没有给出业务模式转变的细节，亦未提及降价幅度。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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