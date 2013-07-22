葛兰素史克承诺改进在华业务模式

路透伦敦/上海7月22日（记者 Ben Hirschler and Kazunori Takada） - 中国公安部周一称，葛兰素史克新兴市场总裁Abbas Hussain对警方表示，该公司将积极改进原有的中国业务和操作模式。

中国警方上周指控葛兰素史克旗下中国企业部分高层向官员和医生行贿，以推高药价和扩大销售。警方称，过去六年，葛兰素史克向700家旅行社和咨询机构转移了高达30亿元人民币用来行贿。

葛兰素史克上周派Hussain来华解决这起危机事件。Hussain与中国公安部举行了会谈，并在会谈中承诺将评估葛兰素史克的商业模式。

中国公安部发布的声明称，Hussain代表葛兰素史克总公司致歉，并表示葛兰素史克总公司完全支持中国政府反腐败的决心和行动，并将积极改进原有的业务和操作模式。

中国公安部引述葛兰素史克发布的声明内容称，四名被扣的中国公司高管因为熟悉公司的内部体系，才得以实施不当操作。

Abbas Hussain在声明中则表示，“葛兰素史克中国公司某些熟悉公司体系的高管的行为似乎已超出工作流程和控制，这违法了中国法律。”

“运营模式改变节省下来的成本将以降价形式让利于中国消费者，确保我们的药物更加容易负担。”Hussain说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌

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