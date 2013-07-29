《医药产业焦点》为何中国的药品价格过高？

**低价产品销售更好**

葛兰素史克在新兴市场曾有削减产品价格的先例。

比如在印尼，该公司将最畅销的平喘药舒利迭(Seretide，又称Advair)降价了一半，2010年在巴西也把抗生素沃格孟汀(Augmentin)降价一半。

这些降价都是在认为更低价产品销售更好的预期下进行的，葛兰素史克说这个策略在这些例子中都收到了效果。

公司执行长Witty周三表示，分级定价在中国“可能非常重要”。

Konus Capital资本驻香港的新兴市场医疗保健和全球生物科技执行董事Jason Mann表示，葛兰素史克可能会平均降价5-10%。

但他对其他大型药企是否会立即效仿表示怀疑，因为它们在中国出售的药品都不一样，可能不会与葛兰素史克调整价格的产品直接进行竞争。

许多国际医疗专家认可把分级定价作为对抗中国医疗系统压力的一个策略。中国医院40%的收入来自给病人开药，这使医生有动力使用价格较高的药品，并创造了腐败的温床。

世界卫生组织(WHO)2011年的报告称，中国“即使最普通的初级医疗机构也频繁地给病人开不必要和昂贵的药品”。