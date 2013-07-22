葛兰素史克在华贿赂行为如何得以掩人耳目

路透伦敦7月19日(记者 Ben Hirschler) - 英国制药商葛兰素史克(GSK.L)在华合规管理人员数量超过除美国之外的任何一国，该公司似乎已准备好按流程办事。

葛兰素史克一年在中国要进行多达20次的内部审计，今年早些时候在内部还进行了长达4个月的大范围调查，但该公司的老板们还是被中国警方提出的巨额贿赂指控打了个措手不及。

葛兰素史克支付给旅行社组织教育医疗会议的资金规模引发了激烈争论，有人认为这种开销看似合法，但其他人却认为，此事本应令葛兰素史克内部和公司外部审计机构普华永道感到警觉。

葛兰素史克拒绝就内部程序的具体缺陷发表评论。普华永道也以为客户保密为由拒绝对此案置评。

葛兰素史克现在聘请安永会计事务所对其在华体系进行独立审查，同时派遣高层管理人员来华检查这个规模高达30亿元的贿赂案当初是如何逃过公司的内部监管。葛兰素史克目前在华大约有7,000名员工。

根据为葛兰素史克服务的咨询顾问以及现任和前任雇员的说法，原因可能在于涉嫌贿赂的资金未经过葛兰素史克的会计簿册，且葛兰素史克在华高层管理人员卷入其中。

一些会计专家认为，由于涉嫌贿赂的资金是通过旅行社的账户，而非通过葛兰素史克，且很多个人账户或许并不引人注意，所以该问题不太可能被审计人员或公司总部高层注意到。

一家顶级会计师事务所的高层表示：“你调查发票和费用，你会发现所有这些看似都合法。高超的欺骗在于它会被隐藏得很好，而当高层合谋时，问题就更难被发现了。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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