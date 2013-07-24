葛兰素史克称其在中国研发部门的缺陷已修正

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透伦敦7月23日 - 葛兰素史克（GSK）(GSK.L)周二称，以前在中国的研发确实面临问题，但这些缺陷已经得到了修正。
葛兰素史克目前在中国面临贿赂问题调查，该公司称在2011年对上海研发部门进行内部审计时，发现了许多不足。
但公司发言人称，时隔一年进行后续审计时，对公司在中国的研发部门给出了最高的评价。
葛兰素史克上月解雇了其中国研发负责人JiangwuZang，因此前发现由一些中国员工进行的一项科学研究中，含有一些存误导性的数据。
虽然此事与2011年对研发部门的审计无关，但葛兰素史克称，这充分证明该公司一旦发现问题，则果断采取行动。
葛兰素史克新兴市场业务负责人侯赛因（Abbas Hussain）周一称，该公司在中国卷入贿赂丑闻的一些高管看来违反了法律，他并承诺将降低该公司药品在中国的售价。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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