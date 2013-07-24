葛兰素史克称其在中国研发部门的缺陷已修正

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月23日 - 葛兰素史克（GSK） 周二称，以前在中国的研发确实面临问题，但这些缺陷已经得到了修正。

葛兰素史克目前在中国面临贿赂问题调查，该公司称在2011年对上海研发部门进行内部审计时，发现了许多不足。

但公司发言人称，时隔一年进行后续审计时，对公司在中国的研发部门给出了最高的评价。

葛兰素史克上月解雇了其中国研发负责人Jiangwu Zang，因此前发现由一些中国员工进行的一项科学研究中，含有一些存误导性的数据。

虽然此事与2011年对研发部门的审计无关，但葛兰素史克称，这充分证明该公司一旦发现问题，则果断采取行动。

葛兰素史克新兴市场业务负责人侯赛因（Abbas Hussain）周一称，该公司在中国卷入贿赂丑闻的一些高管看来违反了法律，他并承诺将降低该公司药品在中国的售价。（完）