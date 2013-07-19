比利时药厂UCB在华受到工商部门调查

路透布鲁塞尔/伦敦7月18日（记者 Ben Deighton/Ben Hirschler） - 中国指控英国葛兰素史克(GSK.L)旗下在华企业部分高管涉嫌行贿后，当局扩大了对制药厂家的调查，比利时制药商UCB(UCB.BR)在华机构也接受了官员的调查。

UCB发言人周四称，中国官员还在调查其他几家制药商，但没有提及企业名称。

“他们对几家制药商进行了调查，包括中国和外国企业，作为调查的一部分，中国官员在过去48小时里调查了我们在上海的办公室。”该发言人表示。

实施调查的官员来自中国国家工商行政管理总局，他们调查了合规相关信息。

中国调查葛兰素史克引发很多人猜测其他跨国公司也将卷入行贿调查中。

“这事闹大了。不光是葛兰素史克。整个行业都卷进去了，”欧洲制药行业一名高管周四称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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