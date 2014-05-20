中国媒体指责葛兰素史克在华偷漏税至少1亿元

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海5月19日 - 《法制日报》指控英国制药商葛兰素史克 逃税至少1亿元人民币。此前葛兰素史克高管人员被控行贿，该报道更增加了该公司面临的压力。
中国警方上周三表示，他们已经对葛兰素史克公司中国业务的前任老板和其他员工提起了指控，这已成为继2009年力拓公司（Rio Tinto）4名高管被捕入狱后中国外资公司最大的腐败丑闻。
尽管贿赂指控针对的是高管，而非公司本身，但中国媒体持续增加的指责暗示葛兰素史克远远没有度过安全期。
《法制日报》上周五报道称，葛兰素史克故意以较高成本进口拉米夫定(Lamivudine)。该药物用来治疗艾滋病和肝炎。
报道称，除了利用税收漏洞进行慈善捐款，此举还帮助葛兰素史克避免支付超过1亿元的进口增值税和企业所得税。
新华社此前发表的文章称，葛兰素史克使用转让定价人为降低其在中国的利润和税收。
尽管路透上周五以来多次致电、或通过短信和电子尝试与其联系，葛兰素史克在上海和伦敦的官员均拒绝置评。葛兰素史克上周三表示，贪污指控“十分可耻”，希望能圆满解决，使其继续为中国消费者服务。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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