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时事要闻 | 2014年 5月 14日 星期三 17:18 BJT

葛兰素史克称对中国贿赂指控“深感忧虑”

路透伦敦5月14日 -英国最大制药集团葛兰素史克(GSK.L)周三表示，对中国提出的贿赂指控深感忧虑。该公司的前中国业务主管及其他员工被中国警方指控涉嫌腐败。

葛兰素史克表示了解此案的进展。

“我们非常严肃地对待相关指控。这些指控令人深感忧虑，而且有违葛兰素史克的价值观，”该公司在简短声明中表示。

“我们希望得到合理解决，使我们能够继续为中国及其民众的健康与幸福做出重要贡献。”(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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