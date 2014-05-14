葛兰素史克称对中国贿赂指控“深感忧虑”

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透伦敦5月14日 -英国最大制药集团葛兰素史克(GSK.L)周三表示，对中国提出的贿赂指控深感忧虑。该公司的前中国业务主管及其他员工被中国警方指控涉嫌腐败。
葛兰素史克表示了解此案的进展。
“我们非常严肃地对待相关指控。这些指控令人深感忧虑，而且有违葛兰素史克的价值观，”该公司在简短声明中表示。
“我们希望得到合理解决，使我们能够继续为中国及其民众的健康与幸福做出重要贡献。”(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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