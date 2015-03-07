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时事要闻 | 2015年 3月 7日 星期六 09:11 BJT

葛兰素史克解雇110名中国员工 因有不当行为--消息人士

路透伦敦3月6日 - 了解情况的消息人士周五表示，英国制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)将开除110名有不当行为的中国员工。去年该公司因贿赂而在中国被罚30亿元(4.79亿美元)。

葛兰素史克证实，已对违反公司规章的员工采取纪律行动，但其拒绝说明涉及的具体人数。该公司在一份声明中补充称，不当行为发生在2013年中以前。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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