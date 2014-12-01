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国际财经 | 2014年 12月 1日 星期一 09:11 BJT

葛兰素史克为节约成本 将在美国裁员--消息

路透伦敦11月30日 - 知情消息人士周日称，制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)本周将通知美国的员工，随着公司开始实施大规模成本削减计划，将裁员数百人。葛兰素史克是英国最大的制药商，美国是其最大的市场。

葛兰素史克10月22日宣布第三季业绩时称，新的重组计划在未来三年里将帮公司每年节省10亿英镑(15.6亿美元)成本，但没有通知员工裁员会影响到哪些部门。

消息人士称，葛兰素史克北美医药业务主管Deirdre Connelly周三将向美国员工通报相关调整的安排。

葛兰素史克发言人拒绝就此作出详细说明，但他表示，重组计划的目的是为了通过简化架构，建立一个更小、更集中的低成本组织来改善公司绩效。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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