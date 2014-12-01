葛兰素史克为节约成本 将在美国裁员--消息

美国商务部长罗斯称美国亟欲加强与日本的贸易关系
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透伦敦11月30日 - 知情消息人士周日称，制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)本周将通知美国的员工，随着公司开始实施大规模成本削减计划，将裁员数百人。葛兰素史克是英国最大的制药商，美国是其最大的市场。
葛兰素史克10月22日宣布第三季业绩时称，新的重组计划在未来三年里将帮公司每年节省10亿英镑(15.6亿美元)成本，但没有通知员工裁员会影响到哪些部门。
消息人士称，葛兰素史克北美医药业务主管Deirdre Connelly周三将向美国员工通报相关调整的安排。
葛兰素史克发言人拒绝就此作出详细说明，但他表示，重组计划的目的是为了通过简化架构，建立一个更小、更集中的低成本组织来改善公司绩效。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透东京4月18日 - 日本副首相暨财务大臣麻生太郎表示，他将在周二与美国副总统彭斯的首轮会谈中，讨论双边经济合作的整体框架，不会涉及任何具体细节。