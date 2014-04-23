诺华与葛兰素史克达成资产互换协议 规模逾200亿美元

诺华制药和葛兰素史克周二达成逾200亿美元的资产互换协议，该交易包括诺华制药收购葛兰素史克抗癌药物部门，而后者则收购诺华的疫苗部门。此举旨在加强各自表现最佳业务，而退出较疲弱业务。这一交易将强化诺华制药作为世界二号抗癌药公司的地位，葛兰素史克则可藉此强化两项核心业务：疫苗和消费者保健药物。图为葛兰素史克在伦敦的大楼。路透