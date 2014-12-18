葛兰素史克股东赞成其与诺华制药互换资产

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦12月18日 - 英国制药大厂葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)股东已赞成该公司与瑞士诺华制药NOVN.VX的交易计划，两公司可进行逾200亿美元的资产互换。
葛兰素史克称，在周四的一次会议上，该交易以压倒性优势获得股东批准，交易料将在2015年上半年完成。
该交易包括诺华制药收购葛兰素史克抗癌药物部门，而后者则收购诺华的疫苗部门，两家公司也将成立消费保健业务合资企业。该交易曾于4月被首次披露。
美国反垄断机构已于11月批准了这一交易，欧盟反垄断机构将在1月14日前决定是否放行。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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