葛兰素史克股东赞成其与诺华制药互换资产

路透伦敦12月18日 - 英国制药大厂葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)股东已赞成该公司与瑞士诺华制药NOVN.VX的交易计划，两公司可进行逾200亿美元的资产互换。

葛兰素史克称，在周四的一次会议上，该交易以压倒性优势获得股东批准，交易料将在2015年上半年完成。

该交易包括诺华制药收购葛兰素史克抗癌药物部门，而后者则收购诺华的疫苗部门，两家公司也将成立消费保健业务合资企业。该交易曾于4月被首次披露。

美国反垄断机构已于11月批准了这一交易，欧盟反垄断机构将在1月14日前决定是否放行。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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