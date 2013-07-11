葛兰素史克中国高管涉嫌严重商业贿赂被立案侦查

韩国及中国同意就朝鲜核及弹道导弹试验采取强烈措施
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透北京7月11日 - 中国公安部周四通报，日前公安部统一组织指挥湖南长沙、上海和河南郑州等地公安机关，对英国最大制药商葛兰素史克(GSK.L)下属葛兰素史克(中国)投资有限公司部分高管涉嫌严重经济犯罪依法立案侦查。
新华社报导称，目前公安机关已对葛兰素史克(中国)投资公司和相关旅行社涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经初步审讯，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。案件仍在进一步侦办中。
中国国家发改委本月稍早对60家药企开展药品成本调查，其中包括葛兰素史克（GSK）以及中国10家上市药企等。
报导称，公安机关现已查明，作为大型跨国药企，近年来葛兰素史克(中国)投资公司在华经营期间，为达到打开药品销售渠道、提高药品售价等目的，利用旅行社等渠道，采取直接行贿或赞助项目等形式，向个别政府部门官员、少数医药行业协会和基金会、医院、医生等大肆行贿。
同时，该公司还存在采用虚开增值税专用发票、通过旅行社开具假发票或虚开普通发票套取现金等方式实施违法犯罪活动。该案涉及人员多，持续时间长，涉案数额巨大，犯罪情节恶劣。现有证据充分证明，葛兰素史克(中国)投资公司部分高管和相关旅行社的部分高层人员已涉嫌严重商业贿赂和涉税犯罪。
此外，公安机关还查明，葛兰素史克(中国)投资公司部分高管涉嫌利用职务之便，通过旅行社以提取会议业务回扣、接受项目好处费等形式大肆收受贿赂。(完)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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