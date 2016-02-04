葛兰素史克第四季获利略超预期 称近期不会分拆业务

路透伦敦2月3日 - 英国最大的制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)周三表示，该公司在2018年之前分拆或出售消费者保健业务的可能性“极低”，并称在新药销售上升的帮助下，集团公司的策略正在显现成效。

最近推出的艾滋病和呼吸疾病治疗药物需求日盛，令该公司第四季获利小幅超过预估，其股价在大盘深跌的情况下获得支撑。

葛兰素史克的获利一直因肺病治疗药物Advair销量下降而承压，去年与诺华制药NOVN.VX的200亿美元资产互换也带来压力，在该交易中葛兰素史克以高利润药物为代价，增加了对消费者保健业务的投入。

该公司执行长Andrew Witty相信，长期来看这种转变将创造出一项持续且稳定的业务，但有投资者认为，他可以通过剥离非处方类消费者医疗保健业务来释放价值。

Witty并不排除最终剥离的可能，但称葛兰素史克不会迫于压力而过早行动，尽管有人猜测此项业务会吸引英国利洁时(Reckitt Benckiser) (RB.L)或宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)的兴趣。

以英镑计算，截至12月31日三个月营收增长2%至62.9亿英镑(91.2亿美元)，核心业务每股盈余(EPS)下降34%至0.181英镑。

根据汤森路透数据，分析师此前平均预计当季营收62.5亿英镑，剔除某些项目的核心EPS为0.179英镑。

葛兰素史克仍维持去年5月首次公布的2016年财测，即在不考虑汇率波动情况下，核心EPS将实现双位数增长。公司并重申到2017年年底之前都保持股息收益率在约6%。(完)