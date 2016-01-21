葛兰素史克据称正与高通洽谈组建合资公司事宜--彭博

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月20日 - 彭博周三报导，制药集团葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)据称正在与芯片(晶片)厂商高通(Qualcomm)(QCOM.O)就组建合资公司事宜进行磋商，探寻开发医疗技术的途径。
知情人士告诉彭博，谈判处于初步阶段，尚未作出任何决定。
葛兰素史克拒绝置评。尚不能立即联系到高通置评。
本月稍早，高通曾表示正在与诺华制药NOVN.VX(NVS.N)合作，研发一种适用于慢性阻塞性肺病病人的吸入器。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。