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国际财经 | 2016年 1月 21日 星期四 08:29 BJT

葛兰素史克据称正与高通洽谈组建合资公司事宜--彭博

路透1月20日 - 彭博周三报导，制药集团葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)据称正在与芯片(晶片)厂商高通(Qualcomm)(QCOM.O)就组建合资公司事宜进行磋商，探寻开发医疗技术的途径。

知情人士告诉彭博，谈判处于初步阶段，尚未作出任何决定。

葛兰素史克拒绝置评。尚不能立即联系到高通置评。

本月稍早，高通曾表示正在与诺华制药NOVN.VX(NVS.N)合作，研发一种适用于慢性阻塞性肺病病人的吸入器。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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