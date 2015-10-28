欧股业绩：葛兰素史克季度营收增长9%，优于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月28日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周三公布的季度获利优于预期，受助于艾滋病药物和流感疫苗的强劲需求，抵消了呼吸系统药物营收的持续下滑。
截止到9月30日的季度，公司营收增长9%至61.3亿英镑(94亿美元)，核心每股盈余(EPS)下降18%至0.23英镑。
汤森路透调查的分析师平均预估营收为60.8亿英镑，不计某些项目的核心EPS为0.193英镑。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。