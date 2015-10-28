欧股业绩：葛兰素史克季度营收增长9%，优于预期

路透伦敦10月28日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周三公布的季度获利优于预期，受助于艾滋病药物和流感疫苗的强劲需求，抵消了呼吸系统药物营收的持续下滑。

截止到9月30日的季度，公司营收增长9%至61.3亿英镑(94亿美元)，核心每股盈余(EPS)下降18%至0.23英镑。

汤森路透调查的分析师平均预估营收为60.8亿英镑，不计某些项目的核心EPS为0.193英镑。(完)