葛兰素史克推销手段大变革 将停止向医生付费推广药品

路透伦敦12月17日 -葛兰素史克(GlaxoSmithKline，GSK)周二宣布，将停止付钱让医生在演说活动中为公司产品宣传，同时也中止将业务代表薪酬与医生开立处方数量挂钩的作法。

GSK还计划停止为医疗专业人士出席医学会议负担费用。

这些作法在全球制药业首开先例，显示GSK企图大幅改革，杜绝批评声浪。GSK今年稍早在中国爆发行贿丑闻，重创形象。

过去几年，制药业因超常规推销手法而受到非议，包括GSK在内的许多公司，已因销售手法不当而遭罚数十亿美元。

许多其他公司也已着手改革推销作法，阿斯利康(Astra Zeneca)(AZN.L)2011年宣布，取消赞助医生出席国际会议，但GSK的作法更进一步。

GSK不再赞助医生在同业演说场合讨论药品的决定，堪称是全球制药业的一大变革；过去制药业的产品宣传极为倚重专家影响。

GSK表示，计划从2016年年初执行这项决定，以及停止赞助医生出席医学会议的相关措施。

业务代表薪酬制度的改革将更早实施，这项改革在美国从2011年便已试行成功。GSK表示，计划到2015年年初时在全球各国实施新的薪酬制度。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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