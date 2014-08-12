独家：葛兰素史克在叙利亚被控行贿医生及官员刺激药品销量

路透伦敦8月11日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)再度面临新的贿赂指控，该公司被控在叙利亚为提振药品销量而行贿医生和官员。最近葛兰素史克在叙利亚已被指控其非处方药物业务有贪腐行为。

对葛兰素史克的最新行贿指控，见于上周致函给该公司一位高层的匿名电邮，路透看到了电邮内容。

葛兰素史克周一说，将对这项涉及其内部员工及当地经销商的新指控进行调查。葛兰素史克是少数几家仍在叙利亚供应药品的大药企。

葛兰素史克并表示已暂停与叙利亚经销商的往来，静待调查结果。

此前，葛兰素史克在中国、伊拉克、约旦、黎巴嫩及波兰就曾遭遇连串类似的贿赂指控，该公司的道德标准备受抨击。

在叙利亚传出的最新指控中，据称葛兰素史克以贿赂来提振包括治疗癌症及防止血栓等数种药物的销售量。

相较于葛兰素史克被控在中国打通医生和官员的高额贿款相比，在叙利亚传出的行贿金额少很多。

葛兰素史克在叙利亚的业务相对较小，每年营收不到600万英镑(1,000万美元)，2013年集团营业额为265亿英镑。

然而，葛兰素史克不断卷入行贿的指控有损其声誉，也使其有可能招致英国及美国当局的法律行动及罚款。葛兰素史克总部位于英国，而在美国也有挂牌上市。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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