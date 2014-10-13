GT将裁员890人并关闭一家工厂 可能向苹果提起法律索偿

路透10月10日 - 美国GT Advanced TechnologiesGTAT.O表示将裁员890人，关闭原来预期为苹果(AAPL.O)生产防刮屏幕的亚利桑那州一家工厂，并暗示可能对苹果提出法律索偿要求。

GT Advanced Technologies为太阳能、LED 以及其他专业市场供应多晶硅生产技术以及蓝宝石和硅晶体生长系统和材料。

“只有GT关闭这些业务，才能停止亏损不断增加的局面，并重新把资源集中在出售蓝宝石熔炉等产品的核心业务上面，”该公司周五表示。

GT Advanced表示，其打算关闭的业务每天花费掉100万美元。

“GT认为，与苹果的业务关系产生许多针对苹果的索偿，”该公司在提交给新罕布什尔州曼彻斯特市的美国破产法院的文件中称。

GT表示，在申请破产程序的开始阶段，其不能提出索偿，但索偿将使GT Advanced得以终止与苹果之间的数项协议。GT称这些协议让其背上沉重负担且毫无价值。

苹果以此前声明作为回应，指出其仍承诺保留在亚利桑那州的就业岗位，正在与州和地方官员磋商下一步的计划。

生产蓝宝石材料的竞争对手Rubicon Technology Inc (RBCN.O)周五在Nasdaq市场暴涨20.1%，收报4.82美元。

但Summit Research的Srini Sundararajan称，Rubicon股价暴涨是对GTAT申请破产的过度反应。

GT Advanced在没有任何预警的情况下10月6日申请破产保护，其股价周五暴跌37.2%，报0.81美元。

该公司仅提供了破产原因和重振计划的少量细节。

GT在周五呈送给法院的文件中称，其需要尽快关闭在亚利桑那州梅萨市和马萨诸塞州塞勒姆市的业务，以保留不断减少的现金。该公司指出，这一程序将持续至今年底。

GT Advanced去年与苹果达成一项协议，将把自身从蓝宝石熔炉提供商转变为苹果的蓝宝石生产商。苹果为GT在亚利桑那州的工厂提供了5.78亿美元的资金，GT Advanced同意在2015年开始的五年内偿付这笔钱。

当苹果暗示其iPhone 6手机将使用康宁的大猩猩玻璃，而非蓝宝石材料时，初步问题迹象在9月出现了。

GT Advanced要求破产法院终止其与苹果的13项合同，包括一项保密协议。保密协议迫使GT Advanced的破产程序在非常保密的情况下进行。

法院文件显示，GT Advanced违反一次保密协议，就得支付5,000万美元。

周三将就GT Advanced的要求在马萨诸塞州斯普林菲尔德市举行听证会。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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