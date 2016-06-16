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中国财经 | 2016年 6月 17日 星期五 07:22 BJT

国泰君安期货被证监会立案调查 因未能履行资产管理人职责

路透北京6月16日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)周四公告称，期货子公司国泰君安期货有限公司收到证监会调查通知书，因未能有效履行资产管理人职责。

公告引用调查通知书原文称，“因你公司未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

国泰君安表示，将与国泰君安期货全面配合证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。（完）

浏览公告原文，点选链接：here

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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