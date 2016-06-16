国泰君安期货被证监会立案调查 因未能履行资产管理人职责

路透北京6月16日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)周四公告称，期货子公司国泰君安期货有限公司收到证监会调查通知书，因未能有效履行资产管理人职责。

公告引用调查通知书原文称，“因你公司未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”