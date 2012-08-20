谷开来因故意杀人罪被判死刑 缓期执行--消息（更新版）

另有法庭现场人士称,投毒杀害尼尔·伍德的从犯张晓军被判处有期徒刑九年,谷开来和张晓军均表示不会上诉.

中国合肥市中级人民法院今日对8月9日审理的薄谷开来、张晓军故意杀人案作出宣判.法院审理认定两人共同犯罪,谷开来是主犯,张晓军是从犯.

据官方报导,薄谷开来及其子薄某某与英国公民尼尔·伍德因经济利益发生矛盾,与被告人张晓军共同投毒杀害了尼尔·伍德.今年4月前重庆市委书记薄熙来已因涉嫌严重违纪,停止担任中央政治局委员、中央委员职务,并由中纪委立案调查.