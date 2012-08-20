谷开来因故意杀人罪被判死刑 缓期执行--消息（更新版）

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透北京8月20日电---英国商人尼尔·伍德家庭律师周一称,前中国中央政治局委员薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期执行.
另有法庭现场人士称,投毒杀害尼尔·伍德的从犯张晓军被判处有期徒刑九年,谷开来和张晓军均表示不会上诉.
中国合肥市中级人民法院今日对8月9日审理的薄谷开来、张晓军故意杀人案作出宣判.法院审理认定两人共同犯罪,谷开来是主犯,张晓军是从犯.
据官方报导,薄谷开来及其子薄某某与英国公民尼尔·伍德因经济利益发生矛盾,与被告人张晓军共同投毒杀害了尼尔·伍德.今年4月前重庆市委书记薄熙来已因涉嫌严重违纪,停止担任中央政治局委员、中央委员职务,并由中纪委立案调查.
英国驻华大使馆发言人称,对此案的调查和审判表示欢迎.(完)
--编译 李文科;审校 黄凯
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