谷开来因故意杀人罪被判处死刑 缓期两年执行(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行

* 从犯张晓军被判处有期徒刑九年,两人均表示不会上诉

* 法庭官员称尼尔.伍德曾威胁薄谷开来的儿子,但未采取行动

路透北京8月20日电---中国法庭官员周一证实,前中国中央政治局委员薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行,并对试图掩盖尼尔.伍德谋杀案的四名警察判处五至11年有期徒刑.

法庭官员还证实投毒杀害尼尔.伍德的从犯张晓军被判处有期徒刑九年;谷开来和张晓军均表示不会上诉.

中国合肥市中级人民法院周一对8月9日审理的薄谷开来、张晓军故意杀人案作出宣判.法院审理认定两人共同犯罪,薄谷开来是主犯,张晓军是从犯.

中国法庭官员并称,尼尔.伍德曾威胁薄谷开来的儿子,但并没有采取行动,而薄谷开来因"心理伤害"而影响了判断能力.不过,对谷开来的审判书上并没有提到薄谷开来的丈夫薄熙来.

据官方报导,薄谷开来及其子薄某某与英国公民尼尔.伍德因经济利益发生矛盾,薄谷开来认为尼尔.伍德威胁到薄某某的人身安全,与被告人张晓军共同投毒杀害了尼尔.伍德.今年4月,前重庆市委书记薄熙来已因涉嫌严重违纪,停止担任中央政治局委员、中央委员职务,并由中纪委立案调查.

英国驻北京大使馆发言人周一称,对那些被认定应对尼尔.伍德被害案负责者的调查和审判表示欢迎.

中国总理温家宝3月中在"两会"闭幕记者会上,公开表示"现任重庆市委和市政府必须反思".一天之後,也即是3月15日,中共宣布薄熙来不再担任重庆市委书记、常委、委员职务.并宣布鉴於薄熙来涉嫌严重违纪,中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来则因涉嫌故意杀人犯罪移送司法机关.

其後,人民日报连续发表数篇评论文章,称决不允许有凌驾于党纪国法之上的"特殊党员",立案调查薄熙来体现中国实事求是的政治勇气等.

中国将於今年下半年召开十八大,选举新一届国家领导人,政治敏感期使得任何高层人事变动备受关注.(完)

--编译 沈燕/李文科; 审校 张喜良

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