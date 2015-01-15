页岩油气的破坏性创新--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月15日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

开采天然气、页岩油气所使用的水力压裂技术（Fracking）对石油大咖的冲击，有如三十年前的个人电脑杠上大型主机系统一般。一如３Ｄ列印、行动上网及无人驾驶车，这将会是改变世界局势的破坏性创新技术。

水力压裂技术问世已逾一百年，但直到最近，其成本和风险才达到足以商业化的水准。中东的石油开采成本每桶二十七美元，俄罗斯为五十一美元，而水力压裂成本约在六十五美元。既然如此，水力压裂技术的破坏性创新力量从何而来？

以上只是上游的成本。全球页岩油的总蕴藏量预估为石油的一成，页岩气则占天然气的近三分之一；而主要石油消费国，如美国与中国，拥有庞大的页岩油、气蕴藏量；最大产出国可以就近使用这些能源，这意味着，石油和天然气的储存、运输和保险成本大幅降低，更别提政治风险和供给的不确定性，也跟着下降。

多数能源转型需耗时数十年。美国燃煤发电比重，已自二○○七年的五○％降至一二年的三七％，其中的缺口由天然气补实。由此来看，水力压裂技术虽会造成环境恶化，但也提供了减少空气污染的益处。

页岩油气蓬勃发展，将产生以下效应：首先，在二○二○年之前，北美能源需求或许就能自给自足，未来当中国更仰赖中东石油时，美国便可能逐渐自中东缩手，而中国则将扮演更积极的政治，甚至军事角色。

其次，是降低通膨压力及能源价格大涨的风险，全球经济将更容易从当前的危机中复苏。第三，美国工业的复苏，同时也有利于出口型的经济体，如台湾。

但这并不代表油价将直直落。油价的反弹条件已经成形，原油期货已高于现货价格；于此同时，油罐车的成本也在下降，投机者可以在现货市场买进原油，存在油罐车，并在期货市场卖出，锁住利差。这类买盘已足以创造油价投机性的反弹。

此外，近几个月，美国销售的汽车省油率开始下滑，是○七年有该数据以来的首次下降。换句话说，美国消费者已经改变省油模式，增加汽油消费，将进而拉抬油价。

故事还没完，若全球其他国家提高以水力压裂技术开采的石油产量，只要是美国的一小部分就好，也足以改变整盘局势，只不过目前这样的产能还非常少。

这样的趋势对台湾经济相当正面，石油占我们进口比重二成强，占ＧＤＰ逾一成，油价大跌令人惊喜连连。而从政治观点来看，一个能源自给自足的美国，其对国际事务的影响力，可能会逐步移转至依旧需油孔急、水力压裂技术还不成熟的中国。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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