《热点透视》中国当局将面临新的人民币两难困境

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 隋芬

路透香港12月30日电---2012年人民币升值,将勉为其难,不升值,则受外国诟病.进一步升值会加大中国经济硬着陆的风险,因为人民币已不再低估.但美国的政客们可不这麽认为。

若贸易收支能反映人民币价值,人民币汇率已很接近公允价值.中国2011年上半年贸易顺差不到国内生产总值(GDP)的2%,为2003年以来最低.顺差缩小部分原因是中国国内的高通胀,人民币继续升值可能让经济进一步放缓。据国际清算银行(BIS)计算,经相对消费者物价调整後,2011年人民币的贸易加权实际汇率上升5.3%之多。

另一货币处於均衡状态的迹象是中国外汇储备的减少.中国外储规模在9-11月间连续缩水。中国央行10月的购汇规模出现近八年来首降.

多年来,外国人购买人民币与人民币计价资产,是因押注人民币只有升值一个方向.但现在他们有了其他想法.离岸人民币远期市场显示,外国投资者预计人民币未来一年贬值0.4%.人民币在香港市场比大陆市场便宜.买家主要为外国投资者的B股市场11月累计下滑14%,超过内地A股市场同期8%的跌幅。

美国的政客拒绝承认这些正在改变的经济面状况.美国总统奥巴马警告称,美国民众对人民币的升值速度愈发感到沮丧.共和党的总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)表示,他将向世界贸易组织(WTO)投诉中国的汇率政策.

若中国允许人民币过度升值,最终局面的扭转只会更难应对.如果必需在取悦美国与确保国内稳定之间作出选择的话,中国将会选择後者.温家宝总理已经提到增强人民币"双向"弹性.中国可能尚未准备好人民币快速贬值,但2012年人民币进一步升值的空间也已没有多少.(完)