新能源大国崛起--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月22日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

美国和加拿大蕴藏的页岩气和页岩油，开采的经济价值突然大增，也改变了全球的权力平衡，对美国大为有利。三年前，根本没人把这当一回事。油价稳居高档，使得开采页岩能源的成本相形低廉。根据估算，美加的页岩油蕴藏量是沙乌地阿拉伯石油蕴藏量的三倍，甚至更多。

一般而言，中东国家相当乐见油价大涨。不幸的是，近来商品价格的涨幅比油价来得大，让中东地区的贸易条件大幅恶化，政府无法以出口石油的收入，来补贴进口商品的成本。

对中东国家来说，他们是自己成功的牺牲者──也就是所谓的「荷兰病」（Dutch Disease），也有人说是「石油魔咒」（oil curse）。一九五九年，荷兰在北海发现天然气，带来大量财富；但尽管天然气出口创造不少收入，却也导致通货膨胀大增，压缩国内产业的生存空间。荷兰产业逐渐空洞化，许多民众靠领取失业救济金过活。

石油输出国家组织（ＯＰＥＣ）会员国陷入这样的处境也已经数十年了。事实上，在二次大战前，中东人民还都是游牧民族，经济基础相当薄弱。自从他们脱离游牧形态，人民便仰赖政府的移转性支付和补贴过日子。如果油价无法赶上进口成本，中东国家政府也找不到其他产业来填补这个缺口，生活水准将会持续下滑；如此恐将使得民主带入中东的美梦破碎。

在中东面临政治世代交替之际，又碰上这种转变。新一代的执政者将无法给选民承诺：现在的生活，比以前政府执政下的生活更好。

巧的是，俄罗斯总理普丁（Vladimir Putin）也面临上任来首次的民众公开示威抗议。俄罗斯也是一个极度仰赖石油出口的经济体，我们在市面上几乎买不到任何俄罗斯制造的产品。随着ＯＰＥＣ和俄罗斯在全球能源市场主导权的削弱，他们掌控价格的能力也愈来愈力不从心。

这个转变对台湾可能是个好消息。台湾可进口较多的美国能源，加上ＯＰＥＣ转弱的定价能力，可望改善台湾本身的贸易条件。

当然，这也代表中东的纷扰会更加严重，中东政府可能持续动荡不安。美国年底前将自伊拉克撤军；厌战的美国很可能完全撤出中东，未来中东要出现一个稳定的政治力量将难上加难。此外，俄罗斯经济将出现停滞，而普丁看来会是俄罗斯永远的领导人，民众的示威抗议活动将更为频繁，更为棘手。

美军撤出中东，以及美国将外交事务重心转回亚洲，可能会造成中东持续动乱。但随着页岩能源大幅增加，中东动乱对油价的影响也将愈来愈小。中国页岩油的蕴藏量也相当丰富。未来能源价格走低可能会是个新趋势，届时将出现另一股带动全球经济复苏的重要力量──美国仍将是重心。(完)

--整理 张雅菁/乔艳红

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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