创造更活络的资本市场--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月29日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)从各个面向来衡量，尤其是相对于整体市值的比重，当前台股成交量都处于历史的低水位。当然，这不尽然是台湾的独有问题，全球股市皆然，这是在主要市场崩盘后的典型现象。

一九二九年美国股市崩盘后，大萧条紧接而来，历经整整一个世代，投资人才重返股市。那些在股市亏钱的投资人，通常会跃跃欲试，期待回到市场把亏损的部分赚回来；但那些输到倾家荡产的投资人，却心有余悸，打死也不想再提到股市。台湾虽然没有陷入大萧条的惨况，但经济和企业获利似乎处在低于长期平均水准的「新常态」趋势中。

撇开股市本身的运作不提，台湾政府还是可以采取一些非核心步骤，来提高股市长期的成交量。当然，课征资本利得税冲击股市成交量；因为有极少数的市场大户，不愿意向国税局额外申报资本利得税，以免将财产暴露在阳光下。

我的建议是，和这些大户说再见吧！如果一个股市要靠一小群投资大户来撑场面，这是不健康的市场。市场必须要专业化，规模也要成长；这意味着，以较多金融专业管理机构来取代这一小群富有的股市大户，长期所产生的利益，肯定比单单刺激成交量来得大。

如同我过去曾多次提及，我们看待金融业，不能仅将其视为政府必须严格监控，避免遭到滥用，以稳定经济环境的产业；同时这也是一个可以创造就业机会及政府税收的产业，藉以嘉惠更广大的社会。此外，取得低廉的资本，亦将有助于其他产业的诞生、成长与全球竞争力，进而创造更多的就业机会与更高的税收。

问题在于，国内金融机构仅以避免滥用和稳定为先的角度受到监理，却非提供经济体工作机会与服务的态度来对待。不过，当前确有部分滥用和不稳定的状况。

本土基金管理公司需要更多空间创造新的股市商品。韩国的未来资产管理公司（Mirae Asset Management）以银行存款与股市绩效连结，成为亚洲，甚至全球数一数二的金融机构。台湾共同基金产业则仅提供基本的受益凭证，两者对经济贡献高下立判。

国际金融机构也必须扩大参与市场的管道，他们常提到最大的障碍是在交易前得预筹资金，而对非股票投资市场的限制更严苛；至少，让他们的交易可更容易取得融资来结算，是迈向正确方向的一小步。再者，让国际金融机构更容易借券，也可望加速传统、仅单向作多的国际基金交易结算，并吸引更多避险基金进入台股。作多空间的产品研发、更加开放外资进入台湾固定收益市场、放宽融资和借券规定，这些肯定都将创造更活络的市场，进而促进经济繁荣。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

(整理 董永年)

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