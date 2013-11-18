广发国际RQFII债券基金首次发售

11月18日 - 路透香港11月18日 -中国大型基金管理公司--广发基金管理公司正努力拓展人民币离岸业务，其香港子公司--广发国际资管公司周一称，该公司中国人民币合格境外机构投资者(RQFII）债券基金首次发售，主要投资于中国境内可供投资的固定收益证券。

广发国际行政总裁林永森表示，此次RQFII额度为8亿元人民币，是次基金投资于境内固定收益证券，最少70%将投资于由政府或半官方组织发行，或获地方信贷评级机构给予最少AA级别评级的债券。

他并表示，该基金将采取纯粹固定收益策略，不会寻求建立有关股票或可转债的任何仓位，亦不会投资结构性存款、金融衍生工具、做空或杠杆工具做对冲、资产抵押证券或资产抵押证券商业票据等。这对于寻求稳定回报的机构及零售投资者具有吸引力。

广发国际基金经理谢军认为，中国债券提供了较低风险和稳定回报，且本身体量大、流动性好，有配置价值。加之未来2-3年内人民币仍有升值潜力，本地及外国投资者对投资国内债券市场热情普遍高涨。

该支RQFII基金在香港首次发售期将由2013年11月18日至12月6日。2012年8月，广发国际获得中国证监会RQFII资格，共获批24亿元额度。

截止10月30日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)47家，获批额度共计1,396亿元人民币。

中国证监会在2011年12月公布RQFII试点办法，目前香港额度为2,700亿元，伦敦和新加坡今年均获批额度，分别为800亿及500亿元。（完）

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。