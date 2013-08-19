光大证券称在公告处置方案前不会减持上周五购入的股票

路透上海8月19日 - 中国证监部门陆续对光大证券(601788.SS)自营“乌龙”事件做出处置后，光大证券周一公告称， 为保持市场稳定、保护投资者利益，平稳处置上周五因其系统事故而购入的股票及因对冲而购入的期指合约，公司决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票。

公告还指出，对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。

光大证券公告显示，公司股票周一将继续停牌，周二恢复交易。中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所周日亦公告称，自周一起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行、中国石油等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。

据证监会周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷。光大自营部门在购入上证180ETF成份股并计划套利，程序出现错误并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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