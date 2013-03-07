光大银行重启香港IPO

国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大 将加快国际化发展（更新版）
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。
路透香港3月7日 - 汤森路透旗下IFR周四引述直接知悉计划的消息人士称，中国光大银行(601818.SS)已重启香港首次公开发行(IPO)计划，拟于2013年第二季通过供股至少融资20亿美元。
IFR补充称，光大银行已经再次启动IPO进程，正在重新向港交所提交上市申请。该行此前在2011年与2012年搁置了香港上市计划。
中国光大融资、中金公司、摩根士丹利(MS.N)与瑞银(UBS)被聘为联席全球协调人，并与法国巴黎银行(BNPP.PA)、中银国际、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国证券共同担任联席簿记人。(完)
(编译 张若琪/隋芬; 审校 田建华)
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路透上海4月11日 - 中国国有商业银行--交通银行周二发布的最新一期交银中国财富景气指数上升。调查结果显示，全国两会更加关注就业和医保等民生问题，并传递出进一步为实体经济降负的政策信号，小康家庭对未来经济发展的信心有所增强。
这批配额主要针对柴油和汽油。此外，这些炼厂还获得了333.5万吨的加工贸易成品油出口配额。中国已经同意对根据一般贸易方式出口的成品油提供税收激励措施。