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中国财经 | 2013年 12月 5日 星期四 12:32 BJT

光大银行设定IPO招股价区间--IFR

路透香港12月5日 -汤森路透旗下IFR周四报导，中国光大银行(601818.SS)设定香港H股首次公开发行（IPO）招股价区间于每股3.03-3.38元人民币，相当于每股3.86-4.30港元等值，筹资高至28亿美元。

IFR引述熟悉情况的消息人士称，光大银行香港IPO计划发售50亿股股份，集资至多215亿港元（约28亿美元）。

光大银行招股价区间，相当于该行2013年预测市账率0.9-1倍。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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