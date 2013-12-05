光大银行设定IPO招股价区间--IFR

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透香港12月5日 -汤森路透旗下IFR周四报导，中国光大银行(601818.SS)设定香港H股首次公开发行（IPO）招股价区间于每股3.03-3.38元人民币，相当于每股3.86-4.30港元等值，筹资高至28亿美元。
IFR引述熟悉情况的消息人士称，光大银行香港IPO计划发售50亿股股份，集资至多215亿港元（约28亿美元）。
光大银行招股价区间，相当于该行2013年预测市账率0.9-1倍。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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