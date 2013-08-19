（修正）光大证券中国股市摆乌龙出大错 股民损失谁买单？

（修正内文第四段错别字）

作者 沈燕

路透北京8月18日 - 中国大型券商--光大证券(601788.SS)上周五的乌龙大错让中国股市上演一幕令投资者瞠目结舌的闹剧。这一事件也被监管层称为中国资本市场建立以来的首例，一起极端个别事件，并于周日宣布对光大证券立案调查并暂停相关业务。

而证监会宣布8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常的结论，也意味着当日误将权重股的上涨视为股市转好信号的投资者因追高而产生的损失只能自负。

“那天突然看到权重股涨停，以为市场要反转赶紧追了一些，结果下午就跌回去了，损失了不少钱，光大证券能赔吗？”一位有着10多年股龄的老股民郁闷地在电话中称，证监会现在说当日成交有效，是不是就该理解制度上的漏洞导致的损失，股民也只能自负了？这还有没有道理可讲呀？

根据中国证监会周日发布的公告称，决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。

证监会同时称，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。并称暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行(601398.SS)、中国石油(601857.SS) 等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。

根据证监会发言人介绍,核查发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请，午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

**光大能用对冲锁定损失，普通投资者怎么办？**

很显然，从光大证券当日的操作手法来看不愧是专业型投资机构，当意识到铸成大错后随即采用股指期货对冲来控制损失，而倒霉的自然是当日追高买进的投资人。

相较周日证监会对光大暂停业务，立案调查的处罚，网上流传的民间处罚版本显然更切中要害，也更能体现保护股民利益。

网上流传的处理意见包括对光大证券8月16日买入的所有股票和在股指期货开设的仓单均强制冻结六个月，同时处以巨额罚款并冻结资金作为股民状告当日因此事件所造成的损失。

但这或只是股民的一厢情愿。证监会公告就称，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。

“从此次事件中可以看出，在光大的乌龙单成交10分钟左右，引发大量程序化交易的跟风买并推高大盘，因为是T+1交易，这些资金当天不能卖出，如果不能及时对冲损失会很大，这也是程序化交易的弊端。”一位不具名的业内人士点评，监管层很可能对证券业量化投资等创新业务从严整顿规范。

证监会发言人并指出，证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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