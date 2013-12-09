光大银行H股IPO最高筹资217亿港元

路透香港12月9日 -香港新股市场继续火热。中国光大银行(601818.SS)周一表示，明日起将进行H股首次公开发行（IPO）；并设定招股价区间为每股3.83-4.27港元，最高筹资217亿港元（约28亿美元），有望成为今年港股最大规模IPO。

光大银行本次预计发售50.8亿股H股，其中95%国际发售，5%公开发售，另设15%超额配股权，以及15%发售量调整权。

针对光大H股招股价为何高于A股的质疑，光大银行副行长林立在新闻发布会上称，是次定价区间已充分考虑机构内涵价值和可比同业情况及发行环境，区间2013年预测市净率0.9-1倍，“定价是适度的，亦给后市成长留有了一定成长空间。”

“过去三年光大的净利润平均增幅在35%，发行前的ROE(股本回报率)达到24%，即使考虑发行因素，将来ROE也能达到20%左右，”他称，“坦率的讲，我们A股每股股价已低于市净值，这是A股对整个银行板块整体估值偏低，客观上讲没有参考意义。”

光大银行A股周一收报2.87元人民币，相当于3.66港元。

林立并表示，此次顺利完成IPO后，料能提升光大核心资本充足率1%。光大资本补充计划将有一个组合式安排，通过H股资本安排，还将战略实施和结构调整，大力发展低资本消耗业务，提高盈利水平，亦在研究考虑二级资本工具 ，如优先股。

据光大银行三季度财报显示，截至三季度末，该行资本充足率为9.65%，核心一级资本充足率及一级资本充足率均为7.89%。

在谈到息差时，光大银行副行长卢鸿称，尽管随着利率市场化的推进，未来银行息差缩小是趋势，但光大仍会通过资产结构调整、大力发展低资本消耗业务、发展中小企业贷款等措施，缩小息差与同业的差距，让利润增加有保障。

光大银行前三季度净利润同比增长13%，净息差2.33%。

中国最大不良债权资产投资者--信达资产管理股份有限公司(1359.HK)近日亦启动香港IPO，筹资约190亿港元。

招股书显示，光大银行共获19名基础投资者认购价值17.4亿美元股份，其中包括中国海运CNSHI.UL，保德信金融（Prudential Financial）。

中国光大证券，中金公司，摩根士丹利以及瑞银为全球共同协调人，光大银新股编号为(6818.HK)。（完）

(记者 赵红梅/李珊珊; 审校 张喜良)

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