光大“乌龙”事件考验执法决心 重罚才能给A股希望--新华

路透北京8月21日 - 中国新华社周二发表署名文章称，对光大证券“乌龙”事件的处置极大地考验着监管层的执法决心，只有重罚光大证券(601788.SS)才能给中国A股市场带来希望。

文章指出，无论是有意为之还是纯粹的系统问题，光大“乌龙”事件已经严重扰乱了市场秩序，给投资者造成了损失，毁灭性地增加了投资者对A股的不信任，让信心本就低迷的A股更加孱弱。

“如果最终光大证券被定性为系统缺陷而逃脱责罚或者只受到很轻的处罚，那么此事对于整个A股市场将构成致命打击。”文章指出。

文章并称，光大证券的查处必定面临很大的难题，也会让监管层承担很大压力。但为了A股市场的健康发展，为了让监管层的执法誓言落到实处，光大证券必须受到重罚。

中国证监会周日发布公告称，决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。

证监会周一召开全国证券期货稽查执法工作会议，向资本市场违法违规行为高调宣战，并宣布新增600名稽查执法人员，并规定市场案件一年内必须结案，意味着加强稽查执法正在成为中国证券业管理层的监管重心。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。