光大证券拟加大存量证券类资产处置力度 预期前三季或亏损

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透北京8月23日 - 上周五爆出自营交易乌龙的中国大型券商--光大证券(601788.SS)公告称，为加强流动性管理，改善资产结构，拟加大对存量证券类资产的处置力度(包括交易性金融资产和可供出售金融资产)，以上处置可能导致今年前三季度净利润为亏损或同比大幅下降。
数据显示，上半年光大证券实现归属于上市公司股东的净利润约8.11亿元人民币，同比下降2.22%；基本每股收益为0.2373元，同比下降2.22%。
刊登在上证所网站的公告并显示，公司“8.16事件”交易的当日盯市损失约为1.94亿元，对于上述交易，公司将平稳处置。因处置过程中的市场变化，及公司可能面临的监管处罚等均存在较大不确定性，该事件对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响尚无法确定。
中国A股市场上周五早盘尾市大盘蓝筹股的强拉，最终证实为光大证券自营交易系统出错导致。中国证监会已决定对其正式立案调查。
光大证券周四中午公告称，其董事兼总裁徐浩明提出辞去董事和总裁职务，已获董事会批准。公司股票下午临时停牌，周五复牌。
公司股票周四早盘收跌2.82%至9.98元。 (完)
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(发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透香港3月28日 - 中国房地产商--融创中国周二公布的去年净利按年减少约25%，但在剔除公允价值重估及物业减值拨备影响后的毛利按年增加4.4个百分点至23.4%，且增加派息，该股早盘股价最多曾涨至近一年半以来高位。
路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。