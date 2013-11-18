光大证券将逐步减持“816事件”购入股票

路透上海11月18日 -在上周中国证监会宣布对光大证券(601788.SS)的正式处罚决定后，光大证券上周六刊登公告称，年内公司将采用大宗交易或竞价交易方式单向减持因“816自营乌龙事件”而购入的股票，金额不超过30亿元人民币，相当于其误购股票规模的四成左右。

公告指出，为避免对市场造成冲击，通过竞价交易市场处置时，原则上每个交易日处置金额不超过3亿元，单只股票每个交易日处置数量（股数）不超过当日该只股票总交易量的 20%。

公告还指出，为利于市场稳定，结合公司信用业务发展需要，公司拟将部分股票用于融资融券和转融通业务。

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指.SSEC瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

中国证监会近日已公布该事件的最终处置意见，除对相当责任人处以终身市场禁入等处罚外，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款。光大证券此前曾承诺，在制定并公告处置方案前，不会减持“816事件”中购入的股票。

光大证券还表示，其70亿元定向增发方案未能在证监会批复文件的六个月有效期内完成增发，因此批复自动失效。若公司后续再推股权融资计划，需另行召开董事会和股东大会审议发行方案，并报中国证监会批准。

光大证券上周五收报8.86元，过去一个月累计下跌7.2%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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