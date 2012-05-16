广东十家企业获准赴港借贷人民币--报载

路透香港5月16日电---香港《苹果日报》周三报导称,中国人民银行广东省分行已批准约10家省内注册企业可赴港借贷一年期人币贷款,资金可汇回内地使用,广东省韶关钢铁有望在短期内完成信贷提取并成为首笔粤港跨境人民币贷款.

报导称,韶关钢铁的借贷金额约6亿元人民币,年期一年,息率约4.5厘,低於目前人行规定一年期贷款基准利率6.56厘水平.另外,上述企业需透过其在港分支机构或窗口公司,经两间本地中资银行进行借贷.

此外,美的集团亦获广东省人行批准跨境来港借贷人民币.

是次广东省人行根据《资本项目跨境人民币业务备案》,试点进行粤港跨境借贷,全部贷款借贷期为一年,期满後视乎省人行政策及当时情况再决定是否让企业续期滚存.

计划初期核准规模总额约300亿元,对象是省内经核准的中资或港资合规格企业.首批获准跨境借贷的省内企业,约涉10宗申请,每宗获批金额平均数亿元,贷款息率仍在磋商中.

中国证券报3月时曾引述深圳市政府金融业发展"十二五"(2011-2015年)规划称,将尝试逐步建立人民币跨境流出和流入的无障碍通道,争取率先在前海开展深港银行跨境人民币贷款、同业转贷款和外商以人民币直接投资试点,并率先开展利率市场化改革.(完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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