广东银监局将90天以上同业存单计入核心负债依存度指标--消息

路透上海2月21日 - 三位消息人士周二透露，中国广东银监局近日发文将到期日在90天以上的同业存单纳入核心负债，计入核心负债依存度指标，此举将有助于缓解银行负债压力。

一位消息人士表示，“从银监监管指标看对银行来说是好事情，将90天以上同业存单纳入核心负债，这等于是有利于提高银行核心负债，缓解银行负债压力。”

一位不愿具名的分析师指出，这是广东银监局的新规，不代表银监会对全部银行都这样实行。不同的银行对不同指标达标难易程度不一样，如果某行恰好这个指标紧张，那这一条还是很利好的。

北京一基金交易员认为，目前央行资产负债表统计口径仍将同业存单纳入债券发行统计，广东银监局此次把同业存单纳入核心负债也是有据可依。但考虑到近年同业存单扩张较快，未来也不排除央行对银行以同业存单为代表的主动负债进一步加强监管的可能性。

路透暂未联络到广东银监局对此发表评论。

银监会有关商业银行风险监管核心指标明确，商业银行的流动性风险衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口比例，其中核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。

而核心负债则包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。

中国央行此前在2016年四季度货币政策报告中提到，2016年同业存单发行和交易量明显增加，银行间市场陆续发行同业存单17,643只，发行总量为13.04万亿元人民币；全年二级市场交易总量为70.12万亿元，同业存单发行交易全部参照Shibor定价。

该报告并显示，因地方政府债券、公司债和同业存单发行快速增长，2016年全年累计发行各类债券35.6万亿元，同比增长55.5%；其中同业存单当年发行量较上年增加76,707亿元，为发行量增加最多的品种。（完）