广东银监局发文严管银行与非持牌金融机构合作--报载

路透上海12月7日 - 中国广东地区银行与非持牌金融机构的合作，将面临更为严格的监管。据上海证券报周三报导，广东银监局下发通知，明确银行自有资金、理财资金投资要穿透至底层资产并加强投后管理，严禁理财资金违规进入房地产领域。

报导引述《关于加强交叉金融产品业务、与非持牌金融机构合作业务风险监管的通知》并称，广东银监局要求明确交易对手的杠杆率、透明度、资产质量等资质条件，禁止将非持牌金融机构列为同业合作交易对手。

“确保资金流动始终‘看得见、管得了、控得住’，尤其对于国家重点监控行业、限制性领域和高风险领域，要严格执行国家宏观政策。”通知称。

同时，严禁银行资金购买非持牌金融机构非公开发行的融资产品，要求银行对同一企业发行的金融产品，要设置购买额上限，严禁单只产品购买额超过该只产品发行总额的规定比例。

报导指出，通知出台的背景之一是该局在近期开展的辖内银行金融机构交叉金融产品业务及与非持牌金融机构合作业务摸底调查时发现，辖内银行业金融机构开展交叉金融产品业务与非持牌金融机构合作业务存在风险隐患。

具体而言，一是底层资产层层嵌套，无法全部真实穿透；二是委外投资交易对手管理制度欠缺，存在交易对手风险；三是交叉金融工具与分级结构融合，存在外部风险向银行系统内部传递的可能性；四是缺乏与非持牌金融机构合作业务相关管理制度。

上述通知还要求，银行加快制定与非持牌金融机构业务合作的专门管理制度，在授信等融资活动中，对包括小贷公司、融资担保公司在内的各类融资性公司，应一律按照一般工商企业对待；同时，规范开展与网贷机构的资金存管业务及其他相关业务，进一步加强与非持牌金融机构合作业务相关的信息科技风险、操作风险、声誉风险等的防控力度。

广东银监局在通知中并称，提出上述管理要求是根据银监会有关文件精神，为进一步规范辖内银行业金融机构跨行业跨市场业务的开展，加强有关业务内部管理，防范和控制有关风险。

报导援引业内人士指出，该通知下发的目的之一，或是防止一些机构打擦边球，通过兜售理财产品等变相吸收公众存款，也可能与前期银监会针对有关理财以及房地产信贷的政策相关。

事实上，对银行与非持牌金融机构的合作限制，并不限于此。银监会在今年5月下发的《关于规范商业银行代理销售业务的通知》中也规定，除政府债券和实物贵金属之外，商业银行只能代销由银监会、证监会和保监会依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品。（完）